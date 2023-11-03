Мошенники обманули жительницу Иркутской области на 6 млн рублей

Жительница Иркутской области попалась на уловку мошенников – они убедили жертву вложить почти 5,7 млн рублей в заработки на инвестициях, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Женщина натолкнулась на информацию о дополнительном доходе в интернете, оставила заявку, и через некоторое время с ней связался представитель компании. Аферист отправил ссылку для регистрации, по которой прошла сибирячка.

Сначала она перечислила 20 тысяч рублей, но заметив, что сумма преумножается, решилась на крупные вклады, заняв деньги у знакомых и в банках. Спустя время, жертва поняла, что средства вывести невозможно, и отправилась в полицию, осознав, что имела дело с мошенниками. В настоящее время преступников ищут.