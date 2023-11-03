РУСАЛ для молодёжи Приангарья: ИркАЗ принял участие в Областном молодёжном карьерном форуме

Сотрудники шелеховской промплощадки РУСАЛа представили компанию и предприятие на Втором Областном молодёжном карьерном форуме в Иркутске.

В работе форума приняли участие более 70 предприятий и образовательных учреждений Иркутской области. Шелеховская промплощадка на «Ярмарке вакансий и профессий» представила две локации. На этих площадках участники форума смогли узнать подробную информацию о работе ИркАЗа и ИСО.

Металлурги поделились опытом работы в крупной компании, а также рассказали про вакансии для молодых и перспективных специалистов.

На стенде Иркутского алюминиевого завода наглядно была представлена информация о производственной деятельности, выпускаемой продукции, возможностях трудоустройства и преимуществах работы в металлургии.

На ИркАЗе студенты профильных специальностей могут проходить производственную практику, а у молодых специалистов есть возможность пройти стажировку на предприятии с дальнейшим трудоустройством по программе «Новое поколение».

«Форум очень важен для молодёжи, студентов, учебных учреждений и предприятий, ведь в будущем это отразится на потенциальном развитии Приангарья. Компания РУСАЛ расположена во многих регионах России, и наш завод - один из приоритетных работодателей в Иркутской области, так как компанию отличают устойчивый карьерный рост, достойная заработная плата и социальная деятельность, направленная на улучшение и развитие регионов присутствия», - рассказал директор Иркутского алюминиевого завода Артём Фоминых на торжественном открытии Второго Областного молодёжного карьерного форума.

Организатором мероприятия выступает Правительство Иркутской области во взаимодействии с образовательными организациями и крупными предприятиями региона. Форум проводится в целях создания условий для свободного общения между выпускниками образовательных организаций, молодыми специалистами и работодателями, мотивации молодёжи в профессиональном самоопределении и развитии, популяризации осознанного подхода к выбору профессии и построению карьеры, помощи в трудоустройстве.

За два дня молодёжный карьерный форум посетили более пяти тысяч человек.