ПСБ: Главным событием на рынке стали новые санкции США

Индекс МосБиржи в четверг снизился по итогам дня, вновь приблизившись к отметке 3200 пунктов. Объёмы торгов немного увеличились, составив 54,5 млрд руб.

Главным событием на рынке стали новые санкции США. Наибольшие потери понесли акции СПБ Биржи, которые потеряли более 20% после того, как компанию включили в SDN лист. На этом фоне СПБ Биржи приставила торги всеми иностранными бумагами. Сообщается, что санкции не затронут активы клиентов, а торги должны возобновиться уже 6 ноября. Под новые ограничения попал также проект «Арктик СПГ-2», бумаги НОВАТЭК отреагировали на это событие небольшим снижением. Наверняка включение в санкционные списки несколько задержит реализацию проекта, однако существенных рисков мы не видим. Новые ограничения были введены также против АФК Системы, акции компании упали на 2,8%. Ключевой момент здесь, что санкции распространяются также на те компании, где доля АФК Системе в капитале превышает 50%. Прежде всего это касается Сегежи, Медси, Биннофарм Групп, Cosmos Hotel Group и агрохолдинга «Степь». Санкции могут негативно повлиять на оценку этих компаний, менеджмент АФК Системы не раз сообщал о намерение провести их IPO в ближайшие годы. Из прочих акций отметим сильный рост бумаг Московской Биржи, которые вплотную приблизились к отметке 200 руб. Наибольший рост акции произошёл во время вечерней сессии. Вероятной причиной стали данные по объёмам торгов за октябрь. Вчера начались торги бумагами Henderson. По итогам первого дня размещения котировки акций компании показали небольшой минус.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться вблизи уровня 3200 пунктов. Вероятно, спрос на акции будет снижен из-за выходного дня в понедельник. Поводов для дальнейшего снижения российского рынка сейчас на наблюдается. Пара доллар-рубль остаётся чуть выше 93 руб., а цены на нефть пытаются восстановить потери, Brent торгуется выше 87 долл./барр.