Азиатско-Тихоокеанский банк сообщил режим работы в праздничные дни ноября 2023

В праздничные дни Азиатско-Тихоокеанский банк работает следующим образом:

3 ноября 2023 года все офисы банка работают с уменьшением продолжительности рабочего дня на 1 час.

4-6 ноября 2023 года – нерабочие праздничные дни.

С 7 ноября 2023 года все офисы банка возобновляют работу в обычном режиме.

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на 4-6 ноября 2023 г., переносится на 7 ноября 2023 г. без применения штрафных санкций.

Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисления процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не осуществляются с 4 по 6 ноября 2023 г.

Закрытие депозитов юридических лиц, дата окончания которых выпадает на 4-6 ноября 2023 г., переносится на 7 ноября 2023 г.

Для удобства банк предлагает воспользоваться интернет-банком, приложением АТБ банк или старым приложением АТБ Мобайл, которые позволят без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.

Также ежемесячный платеж вы можете осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления.

Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме. Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).