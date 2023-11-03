Банк «Солидарность» сообщил режим работы в праздничные дни

АО КБ «Солидарность» сообщил режим работы с 3 ноября по 6 ноября 2023 года

Филиал «Московский»,

ДО «Союз» Филиала «Московский»:

03.11.2023 — без изменений графика, работа в обычном режиме

С 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни

ДО «БЦ «Ханой-Москва» Филиала «Московский»,

ДО «ТЦ «Ханой-Москва» Филиала «Московский»:

03.11.2023 — с 10:00 до 17:00 (по местному времени)

С 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни

ДО «Гринвуд» Филиала «Московский»:

03.11.2023 — с 09:30 до 16:45 (по местному времени)

с 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни

ДО «Шёлковый путь» Филиала «Московский»,

УТО ДО «СОЮЗ» Филиала «Московский»:

03.11.2023 — с 09:30 до 16:30 (по местному времени)

с 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни



ДО «МФЦТМ» Филиала «Московский»,

ДО «Жуковский» Филиала «Московский»:

с 03.11.2023 по 06.11.2023 — без изменений графика, работа в обычном режиме

Филиал «Иркутский»:

03.11.2023 — с 09:00 до 17:00 (по местному времени)

04.11.2023, 05.11.2023 – выходные дни

06.11.2023 — с 09:00 до 13:00 (по местному времени) обслуживание физических лиц

ДО «Ангара» Филиала «Иркутский»:

03.11.2023 — с 09:00 до 17:00 (по местному времени)

С 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни

ДО «Хабаровск». ДО «Биробиджан» филиала Дальневосточный

03.11.2023 — с 09:00 до 17:00 (по местному времени)

С 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни

Филиал «Петербургский»:

03.11.2023, 04.11.2023 — без изменений графика, работа в обычном режиме

05.11.2023, 06.11.2023 — выходные дни

Филиал «Уральский»:

03.11.2023 — с 09:30 до 15:30 (по местному времени)

с 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни

Филиал «Дальневосточный»:

03.11.2023 — с 09:00 до 17:00 (по местному времени)

с 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни

ДО «Морской терминал» Филиала «Дальневосточный»,

ДО «Лотте» Филиала «Дальневосточный»:

03.11.2023 — с 10:30 до 17:30 (по местному времени)

с 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни

ДО «Набережные Челны»:

03.11.2023 — с 09:30 до 16:30 (по местному времени)

с 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни

Дополнительные офисы Банка, образующие Региональную сеть по Самарской области:

03.11.2023 — в обычном режиме (по местному времени)

с 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни