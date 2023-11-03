Банк «Солидарность» сообщил режим работы в праздничные дни

АО КБ «Солидарность» сообщил режим работы с 3 ноября по 6 ноября 2023 года
Филиал «Московский»,
ДО «Союз» Филиала «Московский»:
03.11.2023 — без изменений графика, работа в обычном режиме
С 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни
ДО «Союз» Филиала «Московский»:
03.11.2023 — без изменений графика, работа в обычном режиме
С 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни
ДО «БЦ «Ханой-Москва» Филиала «Московский»,
ДО «ТЦ «Ханой-Москва» Филиала «Московский»:
03.11.2023 — с 10:00 до 17:00 (по местному времени)
С 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни
ДО «ТЦ «Ханой-Москва» Филиала «Московский»:
03.11.2023 — с 10:00 до 17:00 (по местному времени)
С 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни
ДО «Гринвуд» Филиала «Московский»:
03.11.2023 — с 09:30 до 16:45 (по местному времени)
с 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни
03.11.2023 — с 09:30 до 16:45 (по местному времени)
с 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни
ДО «Шёлковый путь» Филиала «Московский»,
УТО ДО «СОЮЗ» Филиала «Московский»:
03.11.2023 — с 09:30 до 16:30 (по местному времени)
с 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни
ДО «МФЦТМ» Филиала «Московский»,
ДО «Жуковский» Филиала «Московский»:
с 03.11.2023 по 06.11.2023 — без изменений графика, работа в обычном режиме
УТО ДО «СОЮЗ» Филиала «Московский»:
03.11.2023 — с 09:30 до 16:30 (по местному времени)
с 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни
ДО «МФЦТМ» Филиала «Московский»,
ДО «Жуковский» Филиала «Московский»:
с 03.11.2023 по 06.11.2023 — без изменений графика, работа в обычном режиме
Филиал «Иркутский»:
03.11.2023 — с 09:00 до 17:00 (по местному времени)
04.11.2023, 05.11.2023 – выходные дни
06.11.2023 — с 09:00 до 13:00 (по местному времени) обслуживание физических лиц
03.11.2023 — с 09:00 до 17:00 (по местному времени)
04.11.2023, 05.11.2023 – выходные дни
06.11.2023 — с 09:00 до 13:00 (по местному времени) обслуживание физических лиц
ДО «Ангара» Филиала «Иркутский»:
03.11.2023 — с 09:00 до 17:00 (по местному времени)
С 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни
03.11.2023 — с 09:00 до 17:00 (по местному времени)
С 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни
ДО «Хабаровск». ДО «Биробиджан» филиала Дальневосточный
03.11.2023 — с 09:00 до 17:00 (по местному времени)
С 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни
03.11.2023 — с 09:00 до 17:00 (по местному времени)
С 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни
Филиал «Петербургский»:
03.11.2023, 04.11.2023 — без изменений графика, работа в обычном режиме
05.11.2023, 06.11.2023 — выходные дни
03.11.2023, 04.11.2023 — без изменений графика, работа в обычном режиме
05.11.2023, 06.11.2023 — выходные дни
Филиал «Уральский»:
03.11.2023 — с 09:30 до 15:30 (по местному времени)
с 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни
03.11.2023 — с 09:30 до 15:30 (по местному времени)
с 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни
Филиал «Дальневосточный»:
03.11.2023 — с 09:00 до 17:00 (по местному времени)
с 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни
03.11.2023 — с 09:00 до 17:00 (по местному времени)
с 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни
ДО «Морской терминал» Филиала «Дальневосточный»,
ДО «Лотте» Филиала «Дальневосточный»:
03.11.2023 — с 10:30 до 17:30 (по местному времени)
с 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни
ДО «Лотте» Филиала «Дальневосточный»:
03.11.2023 — с 10:30 до 17:30 (по местному времени)
с 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни
ДО «Набережные Челны»:
03.11.2023 — с 09:30 до 16:30 (по местному времени)
с 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни
03.11.2023 — с 09:30 до 16:30 (по местному времени)
с 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни
Дополнительные офисы Банка, образующие Региональную сеть по Самарской области:
03.11.2023 — в обычном режиме (по местному времени)
с 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни
03.11.2023 — в обычном режиме (по местному времени)
с 04.11.2023 по 06.11.2023 — выходные дни