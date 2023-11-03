Банк Уралсиб сообщил режим работы отделений в праздничные дни ноября 2023

Банк Уралсиб сообщает о режиме обслуживания в офисах банка в праздничные дни.

3 ноября – время работы отделений и сотрудников сокращено на 1 час.

4 – 5 ноября – нерабочие дни, обслуживание клиентов – физических и юридических лиц в отделениях банка не производится.

6 ноября – работают только отделения банка, график которых предусматривает работу в субботние дни (кроме отделений в Республике Татарстан, где 6 ноября – нерабочий день).

С 7 ноября – все отделения работают по обычному графику.

Исполнение кредитных обязательств физических и юридических лиц в праздничный период производится в соответствии с графиком погашения, установленным кредитным договором. Для оплаты услуг, проведения платежей по кредитам и совершения переводов используйте Уралсиб Онлайн, Уралсиб Бизнес Онлайн.

Снять наличные с банковской карты можно в банкоматах, а пополнить счет - в платежных терминалах и банкоматах с функцией приема наличных, осуществляющих обслуживание в круглосуточном режиме. С адресами и графиком работы банкоматов и платежных терминалов можно ознакомиться на сайте банка.

Контакт-центр будет консультировать клиентов круглосуточно, в стандартном режиме по телефонам:

для физических лиц — 8-800-250-57-57

для юридических лиц —8-800-700-77-16