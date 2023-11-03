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Ингосстрах Банк увеличил ставки по вкладам до 13,5%

В ноябре Ингосстрах Банк увеличивает ставки по сберегательным продуктам. Рост составит в среднем 1-2% в зависимости от типа вклада и сроков размещения денежных средств.

С 1 ноября максимальная доходность по накопительному счету «На завтра» составит 13% годовых.

Увеличение ставки произошло за счет повышения приветственной надбавки с 3 до 4% годовых, которая действует в первые два месяца, если счет открывается впервые и последние 90 дней не было вкладов в нашем банке.

В стандартной линейке депозитов новые условия начнут действовать с 3 ноября. Наибольшая ставка предлагается по вкладам «Тридцать» – 12,25% годовых, и «Классический» – 12% годовых. При этом максимальную доходность принесет кратко- и среднесрочное размещение средств – на 3, 6 или 12 месяцев.

Максимальные уровни дохода предлагаются по специальным депозитам:

  • 12,45% годовых по вкладу «Гравитация», который оформляется на платформе «Финуслуги»;
  • 13,5% годовых – по вкладу «Для жизни», который доступен при участии в программе инвестиционного страхования жизни.
Полные условия размещения средств в сберегательных продуктах можно посмотреть в разделе «Вклады», а условия по спецдепозиту «Для жизни» – в разделе «Инвестиции». Также напомним, что выгоднее оформлять вклады в приложении или интернет-банке: при оформлении в офисах ставки на 0,25% ниже.
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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