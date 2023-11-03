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Примсоцбанк: Совершайте покупки по карте S7 Priority и получите шанс выиграть до 70 000 миль

Для того, чтобы принять участие в акции «Мили’он впечатлений» необходимо с 01.11.2023 по 31.12.2023 года совершить покупки по карте на сумму от 100 000 рублей и быть подписанным на наш официальный телеграм канал. При этом карту можно бесплатно оформить в любом из офисов или на сайте банка.

Три призовых места будут разыграны случайным образом.

∙ Первое призовое место – 70 000 миль;
∙ второе призовое место – 50 000 миль;
∙ третье призовое место – 30 000 миль.

Мили придут до 05.02.2024 года. О своей победе участники узнают, получив смс-сообщение от банка.

Безналичные операции подразумевают оплату товаров, услуг, совершенных с использованием карты, за исключением:
∙ операций в банкоматах и терминалах
∙ операций в Системах дистанционного банковского обслуживания;
∙ пополнений электронных кошельков;
∙ операций в казино;
∙ отмены/возврата зачисления средств на Карту;
∙ денежных переводов, а также переводов с Карты на Карту;
∙ покупке акций, векселей, денежных сертификатов, валюты, оплаты услуг страховых компаний и финансовых институтов, ломбардов;
∙ оплаты товаров и услуг в торговых точках, которые продают телекоммуникационное оборудование, компьютерных сетевых и информационных услуг;
∙ оплаты коммунальных услуг.
∙ Безналичных операций по счету, оплаты услуг в сервисе «ПримсоцЛайн».

Узнать подробности об акции можно в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:LdtCK7NRv

/ Сибирское Информационное Агентство /
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