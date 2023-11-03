Примсоцбанк: Совершайте покупки по карте S7 Priority и получите шанс выиграть до 70 000 миль

Три призовых места будут разыграны случайным образом.



∙ Первое призовое место – 70 000 миль;

∙ второе призовое место – 50 000 миль;

∙ третье призовое место – 30 000 миль.



Мили придут до 05.02.2024 года. О своей победе участники узнают, получив смс-сообщение от банка.

Безналичные операции подразумевают оплату товаров, услуг, совершенных с использованием карты, за исключением:

∙ операций в банкоматах и терминалах

∙ операций в Системах дистанционного банковского обслуживания;

∙ пополнений электронных кошельков;

∙ операций в казино;

∙ отмены/возврата зачисления средств на Карту;

∙ денежных переводов, а также переводов с Карты на Карту;

∙ покупке акций, векселей, денежных сертификатов, валюты, оплаты услуг страховых компаний и финансовых институтов, ломбардов;

∙ оплаты товаров и услуг в торговых точках, которые продают телекоммуникационное оборудование, компьютерных сетевых и информационных услуг;

∙ оплаты коммунальных услуг.

∙ Безналичных операций по счету, оплаты услуг в сервисе «ПримсоцЛайн».

Узнать подробности об акции можно в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.