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Примсоцбанк: Выбери свой кэшбэк в ноябре

С 01 по 30 ноября 2023 года в Примсоцбанке пройдёт акция для держателей всех дебетовых карт (кроме S7). Клиентам банка вернётся 10% кэшбэка за покупки в выбранной категории товаров.

Выбрать категорию, на которую будет начисляться кэшбэк, можно один раз в период с 01 по 15 ноября, в личном кабинете интернет-банка «профиль» - «оформить новое заявление» - раздел акции «выбери свой кэшбэк в ноябре» или по ссылке ссылка https://lp.faktura.ru/linkspage/createDocument?documentId=183620225302&site=primsoc

Для клиентов банка доступны следующие категории:

  • АЗС (MCC 5541, 5542);
  • Образование (8211,8220,8241,8244,8249,8299,8493,8494,8351);
  • Интернет-магазины – (5300);
  • Животные (5995, 0742);
  • Развлечения (7911, 7922, 7929, 7932, 7933, 7998, 7991, 7992, 7994, 7996, 7997, 7998, 7999);
  • Фастфуд – (5814);
  • Товары для дома и ремонта (5200, 5231, 5251, 5261,5712, 5713, 5714, 5719).

Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке. Отметим, минимальная сумма кэшбэка составит 10 рублей, максимальная - 2000 рублей. Выплата кэшбэка произойдет до 15.12.2023.

Узнать подробности о дебетовых картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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