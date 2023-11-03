ПСБ сообщил режим работы в праздничные дни ноября

3 ноября, в пятницу, офисы банка в Москве и Московской области работают по стандартному режиму работы, в регионах ряд отделений будет работать по сокращенному графику.

4 ноября обслуживание клиентов банка в Москве и Московской области не производится, часть региональных отделений будет открыта в режиме сокращенного дня.



5 ноября часть отделений в Москве будет открыта для обслуживания физических лиц, обслуживание в Московской области и региональных отделениях не производится.



6 ноября часть офисов банка в Москве, Московской области и в регионах будет открыта для обслуживания физических лиц в режиме сокращенного дня.



Обслуживание юридических лиц в офисах в период 4-6 ноября не осуществляется.



Информацию о времени работы конкретных офисов вы можете уточнить на сайте банка.