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ПСБ сообщил режим работы в праздничные дни ноября

  • 3 ноября, в пятницу, офисы банка в Москве и Московской области работают по стандартному режиму работы, в регионах ряд отделений будет работать по сокращенному графику.
  • 4 ноября обслуживание клиентов банка в Москве и Московской области не производится, часть региональных отделений будет открыта в режиме сокращенного дня.
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  • 5 ноября часть отделений в Москве будет открыта для обслуживания физических лиц, обслуживание в Московской области и региональных отделениях не производится.
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  • 6 ноября часть офисов банка в Москве, Московской области и в регионах будет открыта для обслуживания физических лиц в режиме сокращенного дня.


Обслуживание юридических лиц в офисах в период 4-6 ноября не осуществляется.

Информацию о времени работы конкретных офисов вы можете уточнить на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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