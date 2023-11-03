РСХБ: в 2024 году доля российского «железа» в банке достигнет 40%

Россельхозбанк за 2023 год с нуля нарастил парк отечественного радиоэлектронного оборудования. Доля импортозамещенного «железа» на текущий момент составляет 15%, а в 2024 году она увеличится до 40%. С таким заявлением выступил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Николай Ульянов на полях форума «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра», организованном при поддержке Минцифры России.

Многие российские компании уже успешно завершают перевод компонентов ПО на отечественные open source решения. Однако поставки ряда позиций серверного, телекоммуникационного и печатающего оборудования от российских производителей всё ещё не до конца налажены, что значительно повышает риски перехода на него в финансовой отрасли.

С 2022 года отечественный рынок программного обеспечения и «железа» начал активно развиваться сразу во всех направлениях, и всё больше компаний заменяют иностранные аналоги оборудования и ПО. РСХБ также увеличивает долю российских поставщиков в своем контуре и в 2023 году частично перешел на российское «железо». За год доля банковского радиоэлектронного оборудования от российских производителей увеличилась в 6 раз и сейчас достигла значения в 15%. В планах на 2024 года кратный рост этого показателя до 40%.

"Мы работаем во всех регионах нашей большой страны и понимаем, что технологии — это единственный способ охватить всю территорию России. Желание создать лучший банк для АПК страны, а также стремление развивать собственный ИТ ландшафт являются драйверами нашей работы. Благодаря им мы опережаем наши планы по импортозамещению, а более 90% финансовых услуг наши клиенты уже могут получить в цифровом формате без посещения отделения банка", — отметил Николай Ульянов, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

РСХБ внедряет современные отечественные решения и занимается импортозамещением иностранного ПО уже больше 5 лет. За это время удалось наладить разработку прикладных решений на основе открытого кода и достигнуть 83% импортозамещения ПО. Уже в 10 классах систем эта доля составляет 100%.