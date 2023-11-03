ПСБ предоставит инструменты финансовой поддержки для работников МЧС России и членов их семей

Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Александр Куренков, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере финансового обслуживания работников МЧС и членов их семей.

Соглашение предусматривает взаимодействие в сфере комплексного банковского обслуживания и зарплатных проектов, предоставление работникам, военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России и членам их семей банковских продуктов на льготных условиях, включая ипотеку и потребительское кредитование.

«Программы ПСБ дополнят систему государственной поддержки спасателей и членов их семей и будут способствовать реализации комплексной социальной политики МЧС России», - отметил Петр Фрадков.

«Реализация совместных проектов и программ преследует важную цель - повышение уровня социальной защищенности работников, военнослужащих и членов их семей», - сказал Александр Куренков.