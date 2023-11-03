Россельхозбанк повышает ставки накопительному счету «Моя копилка» до 13,5%

С 1 ноября Россельхозбанк повысил ставки по накопительным счетам в рамках тарифного плана «Моя копилка». Клиентам доступна доходность до 10,5% годовых по рублевым накопительным счетам, а с учетом процентной надбавки за траты по карте максимальная ставка составит 13,5%.

«По результатам нашего опроса, почти каждый второй россиянин (47%) выбирает срочный вклад, накопительный и текущий счета в качестве наиболее предпочтительного инструмента накопления. Банковская статистика подтверждает это: например, объем средств, размещенных на накопительных счетах клиентов РСХБ, с начала текущего года повысился на 72%. Их популярность связана с удобством и гибкостью пополнения и управления своими сбережениями, а также получения высокого дохода», - прокомментировала директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

До 31 января 2024 года включительно в рамках акции «Выгодные траты» у клиентов-физических лиц есть возможность повысить процентную ставку по накопительному счету. Для этого следует открыть накопительный счет «Моя копилка» (или продолжать использовать уже имеющийся) и оплачивать покупки на определённую сумму дебетовой картой в рамках тарифного плана «СВОЯ карта». Процентная надбавка может составить 1% при тратах от 10 000 до 30 000 рублей; 2% – от 30 000 до 70 000 рублей; и 3% – свыше 70 000 рублей. Максимальная процентная ставка с учетом акции "Выгодные траты" составит 13,5%.

Открыть и пополнить накопительный счет можно быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания Интернет-банке и Мобильном банке РСХБ на любую сумму, количество дополнительных взносов не ограничено. Подробную информацию по накопительным счетам и вкладам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте банка.