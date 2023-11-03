ПСБ провел первые ИТ-митапы для студентов и выпускников в новых регионах

ПСБ провел в Луганске митапы по информационным технологиям, на которые 31 октября и 1 ноября приехали около 300 студентов из Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Это первые профориентационные встречи из цикла ИТ-мероприятий банка для студентов ВУЗов и колледжей новых субъектов Российской Федерации. Митапы собрали на одной площадке не только квалифицированных банковских IТ-экспертов, но и начинающих специалистов из области тестирования программного обеспечения.

ИТ-специалисты ПСБ рассказали студентам об особенностях работы в разных направлениях: от системного анализа до разработки, тестирования и сопровождения сложных ИТ-систем. Также эксперты поделились, какие направления наиболее интересны с точки зрения быстрого входа в ИТ-сферу и какие навыки необходимы для этого, какие есть карьерные перспективы на банковском ИТ-рынке, отдельно становились на работе системных аналитиков, разработчиков, в том числе мобильных систем и приложений, тестировщиков и специалистов по техподдержке, отдельно обсудили специфику работы в продуктовых командах.

«Профессиональная ориентация в новых российских субъектах – это наш вклад в становление будущих ИТ-специалистов здесь. За два дня в Луганске студенты из первых рук узнали об особенностях работы различных направлений в ИТ, получили возможность сформировать для себя более четкое видение собственного карьерного развития и понять, какие навыки и качества помогут в достижении их целей. Это отличные площадка и формат, где можно вживую пообщаться с опытными экспертами и получить новые знания в ИТ-сфере», – отметил Никита Шамрай, старший вице-президент, руководитель блока информационных технологий ПСБ.