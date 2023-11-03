ПСБ совместно с Федеральным казначейством упростил снятие наличных для бюджетных учреждений в новых субъектах РФ

ПСБ совместно с Федеральным казначейством при поддержке Минфина России реализовал сервис подачи электронной заявки на взнос и выдачу наличных денежных средств («Электронный чек») для бюджетных учреждений в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Сервис значительно упрощает и ускоряет процедуру получения наличных денежных средств, благодаря моментальной цифровой обработке платежной информации.

«Электронный чек», сформированный на основании информации, полученной от клиентов, о необходимости совершения операции по взносу либо выдаче наличных денежных средств для нужд соответствующих учреждений, направляется территориальными органами Федерального казначейства в банк для автоматической обработки.

Данный механизм позволяет сократить количество очных посещений клиентами отделений банка и органов Федерального казначейства и перейти в цифровой формат взаимодействия.