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ПСБ совместно с Федеральным казначейством упростил снятие наличных для бюджетных учреждений в новых субъектах РФ

ПСБ совместно с Федеральным казначейством при поддержке Минфина России реализовал сервис подачи электронной заявки на взнос и выдачу наличных денежных средств («Электронный чек») для бюджетных учреждений в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.  

Сервис значительно упрощает и ускоряет процедуру получения наличных денежных средств, благодаря моментальной цифровой обработке платежной информации.  

«Электронный чек», сформированный на основании информации, полученной от клиентов, о необходимости совершения операции по взносу либо выдаче наличных денежных средств для нужд соответствующих учреждений, направляется территориальными органами Федерального казначейства в банк для автоматической обработки.

Данный механизм позволяет сократить количество очных посещений клиентами отделений банка и органов Федерального казначейства и перейти в цифровой формат взаимодействия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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