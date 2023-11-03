Молодые ученые аграрных вузов получили гранты РСХБ

В октябре 2023 года 14 представителей научного сообщества стали обладателями гранта от Россельхозбанка в размере 1 млн рублей на реализацию своих проектов. В 2023 году Россельхозбанк впервые реализовал программу грантов для молодых ученых аграрных вузов. Она была учреждена для представителей научного сообщества аграрных вузов, подведомственных Минсельхозу России, готовящих специалистов для агропромышленного комплекса. Цель программы – поддержать молодых учёных, занимающихся перспективными научными исследованиями по приоритетным направлениям АПК и привлечь новых специалистов в отрасль.

Приоритетными направлениями на 2023 год, по которым и отбирались проекты на конкурс, были определены: селекция, семеноводство и биотехнологии; генетические исследования в области сельского хозяйства; кормовые добавки; разработка высокоэффективных ветеринарных препаратов; зоотехния и ветеринария. На грант претендовали штатные сотрудники аграрных вузов в возрасте до 40 лет (включительно), имеющие ученую степень кандидата/доктора наук; осуществляющие перспективные исследования/разработки по приоритетным направлениям развития АПК; осуществляющие образовательную и/или научно-исследовательскую деятельности.

В 2023 году в программу вошли 7 вузов: ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева; ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина»; ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»; ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина»; ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»; ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»; ФГБОУ ВО «Вавиловский университет».

По итогам трёх этапов отбора и оценки проектов с привлечением Министерства сельского хозяйства победителями стали 14 учёных – по 2 от каждого из 7 вузов- участников.

«Аграрной отрасли нужны новые Мичурины, Вавиловы, Тимирязевы. Мы верим, что именно такие светлые умы смогут совершать научные революции и двигать сельское хозяйство вперёд, к прогрессу, делать его эффективнее, успешнее, экономичнее, конкурентоспособнее в мировых масштабах. Рассчитываю увидеть наших лауреатов в числе лучших учёных страны уже в ближайшее время, а их проекты – в ряду наиболее востребованных в агробизнесе», – прокомментировал Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка, куратор конкурса Кирилл Лёвин.