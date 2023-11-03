Фитнес-центр откроют в ТРК «Модный Квартал» в Иркутске

Управляющая компания NF Property Management сообщает об открытии первого в Иркутске и Сибирском федеральном округе фитнес-центра DDX Fitness. Новый клуб площадью 1 200 кв. м станет частью ТРК «Модный Квартал», занимающего ключевое место в исторической и рекреационной зоне города.

– Сделка по аренде торговых помещений была заключена в рамках форума MALLPIC 2.0 в Сочи. Открытие запланировано на первый квартал 2024 года, – говорится в сообщении NF Property Management.

DDX Fitness – концепция фитнес-клубов, работающая по модели Luxury Low Cost. Фитнес-центры DDX Fitness – это не просто тренажерные залы, а полноценные велнес-пространства с итальянским премиальным оборудованием и спа-зоной с финской сауной и турецким хаммамом. Все 40 действующих клубов сети оснащены оборудованием мирового лидера компании «Техноджим», еще более 15 площадок готовятся к открытию в ближайшие месяцы.