Новый сквер открыли в микрорайоне Приморский: как он выглядит

В Свердловском районе Иркутска появилось новое пространство – сквер в микрорайоне Приморский, его обустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

Подрядчик сохранил и привел в порядок рощу, которая существует здесь много лет. Кроме того, тут появились новые спортивные сооружения – многофункциональный хоккейный корт, скейт-парк, тренажеры. Для детей оборудовали площадку с игровыми элементами.

Создана и зона отдыха, которая включает дорожки, газоны, освещение, скамейки. Парк для защиты от вандалов оборудовали видеонаблюдением.

Фото пресс-службы мэрии