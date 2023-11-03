Новости

Новый сквер открыли в микрорайоне Приморский: как он выглядит

В Свердловском районе Иркутска появилось новое пространство – сквер в микрорайоне Приморский, его обустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

Подрядчик сохранил и привел в порядок рощу, которая существует здесь много лет. Кроме того, тут появились новые спортивные сооружения – многофункциональный хоккейный корт, скейт-парк, тренажеры. Для детей оборудовали площадку с игровыми элементами.

Создана и зона отдыха, которая включает дорожки, газоны, освещение, скамейки. Парк для защиты от вандалов оборудовали видеонаблюдением.

Фото пресс-службы мэрии


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

#БРИФ #BRIF Байкальский риск-форум
«Сегодня людей не хватает в принципе». Эксперт БРИФ’23 о кадровом голоде
«Нам нужны руководители-сталкеры» – эксперт ВШЭ
«Надо найти баланс». Николай Будуев о «сплошных рубках» на Байкале
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес