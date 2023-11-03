Участок улицы Баррикад в Иркутске закроют почти на 5 месяцев: причина

Ремонт участка на улице Баррикад в Иркутске начнется 4 ноября, в результате чего изменится движение транспорта. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото мэрии Иркутска

«С 9:00 4 ноября 2023 года до 20:00 31 марта 2024 года будет прекращено движение транспортных средств по улице Баррикад на участке от Ушаковской до Зимней. Это связано с проведением плановых земляных работ по строительству пятого этапа тепловых сетей», – пояснили власти.

Ввиду этого транспорт будет перемещаться иначе: движение автобусов № 4к, 35, 64 при следовании из центра в предместье Рабочее и маршрута № 53 при движении из предместья Марата в Рабочее будет направлено после улицы Баррикад по Ушаковской, Напольной и далее. Остановки перенесут на Напольную.

При следовании из Рабочего в центр города и предместье Марата после улицы Баррикад автобусы № 4к, 35, 64, 53 направятся по улицам Слюдянской, Напольной, Ленской и далее. Остановку «Технический колледж» перенесут на Сарафановскую, «ул. Ушаковская» – исключат.

Автобусы № 4с при следовании из центра города в поселок Славный после улицы Баррикад направятся по Ушаковской, Напольной, Ленской. В обратном направлении транспорт пройдет после Ленской по улицам Сарафановская, Потанина, Баррикад.