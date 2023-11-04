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Иностранца поймали в иркутском аэропорту с 20 килограммами устриц

Сотрудники Иркутской таможни нашли в багаже пассажира, который летел из Вьетнама в Иркутск, около 20 кг сырых устриц, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ввезти в Россию сырые морепродукты, фасованные по полиэтиленовым пакетам, пытался 31-летний гражданин Вьетнама. На экзотический товар у иностранца не было никаких документов. Гражданин пояснил, что морепродукты предназначались для его личного пользования», – рассказали в организации.

В соответствии с законодательством ввоз сырой продукции животного происхождения запрещен, потому товар изъяли, а нарушителю выписали штраф.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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