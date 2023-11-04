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Рост ввода индивидуального деревянного жилья зафиксировали в Приангарье

В Приангарье зафиксирован рост ввода индивидуального деревянного жилья за последние годы – подробности сообщили в минстрое Иркутской области.

«По данным Иркутскстата, за последние шесть лет в Приангарье наблюдается рост ввода индивидуального деревянного жилья, доля которого по итогам 2022 года составила 53,4 %», – говорится в сообщении.

Кроме того, Иркутская область является одним из лидеров среди субъектов РФ по реализации комплексного развития территорий.

При этом имеются факторы, ограничивающие развитие деревянного домостроения: высокая сейсмичность региона и пожароопасность материалов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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