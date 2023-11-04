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Ангарчанин вовлек школьников в мошенническую мафию: они забирали деньги у пенсионеров

Мошенника задержали 20-летнего юношу, который, предположительно, вовлек школьников в преступления в Ангарске. Подробности рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Молодой человек подозревается в совершении двух злодеяний, связанных с обманом 81-летней и 80-летней женщин. Обеим накануне звонили неизвестные и представлялись следователями. Собеседники рассказывали истории, что внуки бабушек стали виновницами ДТП, и просили денег, чтобы их спасти.

Женщины поверили и согласились передать деньги курьеру, которым устроился работать 20-летний ангарчанин. Однако он не захотел заниматься этой работой и привлек к ней школьников. Они думали, что собирают средства на помощь призывникам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование, подозреваемый задержан.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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