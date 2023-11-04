Рост цен на квартиры в новостройках зафиксировали в Иркутске

Аналитики проанализировали цены на квартиры в новостройках. Согласно подсчетам, практически во всех крупных городах России с населением более 300 тысяч человек зафиксирован рост как стоимости квадратного метра, так и средней цены на недвижимость, следует из данных федерального портала «Мир квартир».

В 66 из 70 исследованных населенных пунктах цена «квадрата» выросла, в трех – снизилась, в одном – не изменилась. В частности, в Иркутске средняя стоимость «квадрата» в октябре выросла на 2,4%, до 135,6 тысячи рублей, квартиры – на 5,5%, до 7 млн рублей.

Существеннее всего в прошлом месяце подорожал квадратный метр в новостроках в Челябинске – на 11,7%, Симферополе – на 11,1%, Магнитогорске – 11%. Квартиры – в Нижнем Тагиле – 11,9%, Челябинске – 11%, Владимире – 10,8%.

Снизились цены на «квадрат» в Грозном – на 5,5%, Севастополе – на 1,3%, а также Чите – на 0,9%. Подешевели квартиры в Махачкале – на 4,5%, Грозном – на 2,9%, Владивостоке – на 0,5%, Ленинградской области – на 0,3%.