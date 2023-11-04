Названы самые популярные профессии в Иркутской области

Аналитики hh.ru составили список профессий, которые пользуются наибольшей популярностью у соискателей в Иркутской области. Данные, собранные по итогам октября, есть у SIA.RU.

В прошлом месяце жители Приангарья чаще всего искали работу водителями, менеджерами по продажам, администраторами. Кроме того, сибиряки интересуются вакансиями, связанными с деятельностью продавца-консультанта, бухгалтера, экономиста, секретаря, инженера-конструктора, машиниста, оператора базы данных, юриста, кладовщика и других.

Профессии с самым высоким конкурсом на места – менеджер по работе с партнерами, юрист, оператор базы данных, экономист, секретарь, с самым низким – кладовщик, менеджер по продажам, водитель, продавец-консультант и машинист.