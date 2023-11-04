Свыше 10% иркутян собираются продлить длинные ноябрьские выходные отгулами

Часть работающих иркутян – 14% – собираются продлить День народного единства отпусками и отгулами. К таким выводам пришли аналитики SuperJob, которые провели опрос среди трудоустроенных граждан.

Также они выяснили, что длинные ноябрьские выходные чаще всего продляют отпусками и отгулами горожане моложе 34 лет – таковых 20% от общего числа.

Что касается досуга, то период с 4 по 6 ноября большинство иркутян проведут в кругу семьи – 63%, будут работать – 16%, остальные – отправятся на дачу или в небольшую поездку в другой город.