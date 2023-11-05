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Открыта экспозиция Иркутской области на выставке-форуме «Россия»: как она выглядит

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в Москве – на ней представили экспозицию Иркутской области. Как она выглядит, показало региональное правительство.

Здесь презентованы достижения в сфере промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, туризма. В том числе запуск крупных производств, результаты по ликвидации отходов производств в Усолье-Сибирском и Байкальске.

Гостей приветствовали Красавица Ангара, представители народов Приангарья. В первый же день состоялись мастер-классы, выступления артистов, викторины и многое другое.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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