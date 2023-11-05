Двоих мужчин похитили в Иркутской области из-за коня и требовали выкуп в 1 млн рублей

Правоохранители задержали в Иркутской области двоих мужчин – они подозреваются в похищении и истязании людей, убийстве с особой жестокостью, вымогательстве и угоне. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

Установлено, что двое жителей Осинского района, занимавшиеся сельским хозяйством, похитили 35-летнего и 67-летнего мужчин, по их мнению, причастных к краже коня. Они вывезли людей в лес, где пытали, желая выведать местоположение животного.

Кроме того, они наносили потерпевшим удары ножом по различным частям тела, а также вымогали у старшего мужчины миллион рублей, после чего облили его горючим и подожгли. От травм мужчина скончался. После был угнан его автомобиль.

Объем уголовного дела составил 13 томов – в настоящее время оно расследовано и передано в суд для рассмотрения по существу.