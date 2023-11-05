Минувший октябрь стал одним из самых теплых в истории Иркутской области

Синоптики подвели итоги октября 2023 года. Согласно их подсчетам, этот месяц стал одним из наиболее теплых за всю историю Иркутской области, следует из данных регионального Гидрометцентра.

«Средняя за месяц температура воздуха по Иркутской области составила 0…+6 градусов, что на 2−6 градусов выше средних многолетних значений. За последние 50 лет метеорологических наблюдений так же тепло в октябре было в 2018, 2011, 2005 и 1990 годах, повторяемость составляет около 10%», – пояснили специалисты.

В первой половине месяца почти каждый день отмечались температуры +15…+19 градусов, а 11−13 октября воздух и вовсе прогрелся до +20…+25 градусов. За последние 80 лет настолько высокие температуры в октябре были только в 2015 и 1946 годах.

Рекордное же значение зафиксировали 12 октября – в этот день в Иркутске дневная температура поднялась до +21,5 градуса, предыдущий максимум отмечался в указанную дату в 1943 году– тогда было +21,4 градуса.

Резкое ухудшение погоды произошло в период с 28 по 31 октября – в регионе начало интенсивно холодать. Дневные показатели опустились до 0…–6 градусов, ночью и к утру морозы достигали –10…–17 градусов, в верхнеленских и северных районах столбик опускался до –31 градуса.