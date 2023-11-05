Иркутские ученые создали робота-сварщика: он выиграл международный конкурс в Китае

Выпускники ИрНИТУ Егор Кузин, Романа Кононенко вместе с командой разработал робота-сварщика – он был представлен на международном конкурсе инноваций и предпринимательства в Китае, где занял второе место в номинации «Передовое производство», рассказала пресс-служба вуза.

Фото Иркутского политеха

Изобретение было создано в 2019 году. Оно может без остановки автоматически сваривать корневой шов в полный круг. Комплекс применяется для соединения средне- и крупногабаритных трубопроводов диаметром более 270 мм.

«Ключевой особенностью разработки является возможность применять абсолютно любую траекторию сварочной горелки и плавно изменять ее в процессе работы, регистрировать фактические параметры сварки и регулировать в реальном времени угол наклона, высоту горелки», – пояснили в университете.

Мероприятие состоялось в городе Хэфэй 22-23 октября. Оно направлено на привлечение талантов со всего мира, демонстрацию инновационных разработок, укрепление сотрудничества между странами.

Всего призерами международного конкурса признали 79 проектов по различным номинациям.