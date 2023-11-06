Количество вакансий с удаленным режимом работы выросло в Иркутской области в три раза

Аналитики hh.ru проанализировали, как изменилось количество предложений с удаленной работой в Иркутской области, и почему они популярны среди соискателей. Результаты есть у SIA.RU.

В целом в 2023 году в период с января по октябрь объем вакансий с удаленным режимом работы в Сибирском федеральном округе вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди сибирских регионов наибольший рост числа удаленных вакансий замечен в Иркутской области – на 195% – и Кузбассе – 179%. В Приангарье в нынешнем году было открыто 5,8 тысячи вакансий с «удаленкой», год назад – 1,9 тысячи.

Абсолютным лидером по количеству предложений с удаленным графиком в СФО была и остается Новосибирская область: в 2023 году работодатели открыли здесь 13,1 тысячи подобных вакансий, на втором месте – Красноярский край, где зафиксировано 7,3 тысячи предложений.

На третьем – Кемеровская область – 6,3 тысячи вакансий, Иркутская область разместилась на четвертом месте – 5,8 тысячи.