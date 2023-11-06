Сразу несколько социальных объектов будут сданы к концу года в Тайшетском районе

Строительство трех социальных объектов завершится в Тайшетском районе Иркутской области к концу года – речь о детсаде, больнице и школе, сообщили в пресс-службе региоанльного правительства.

«В Тайшетском районе завершено строительство трех социальных объектов – это садик в Тайшете, больница в селе Шелехово и школа-сад в селе Старый Акульшет. На данный момент все работы по объектам находятся на финишной прямой. Планируется, что они будут введены в эксплуатацию до конца 2023 года»,– рассказал глава минстроя Приангарья Александр Галкин.

В детсаду на 120 мест на Зои Космодемьянской в Тайшете в настоящее время подходят к концу работы по благоустройству территории. После прохождения процедур лицензирования объект будет сдан.

Кроме того, полностью готова и участковая больница в селе Шелехово. Учреждению необходимо пройти все государственные проверки и получить лицензию на осуществление медицинской деятельности.

В селе Старый Акульшет завершено строительство школы-сада на 120 мест. Учреждению также предстоит пройти все необходимые экспертизы и получить пакет заключений.