Аэропорт в Усть-Куте хотят реконструировать

Власти Иркутской области заявили о намерении реконструировать аэропорт в городе Усть-Куте Иркутской области – уже начаты работы в этом направлении, следует из данных в телеграм-канале губернатора региона Игоря Кобзева, который накануне посетил населенный пункт.

«По итогам совещания решили в течение месяца разработать варианты развития и модернизации инфраструктуры аэродрома и аэровокзального комплекса», – заявил глава региона.

Заинтересованным сторонам, в числе которых власти Иркутской области, авиакомпания «ЮТэйр», ИНК, муниципалитет, поручено выработать единый вариант по проведению реконструкции или капитального ремонта аэродрома для обращения в Росавиацию на получение федеральных средств.

В списке задач также находится приведение в порядок дороги к аэропорту, чем собирается заняться регион. Кроме того, удалось достигнуть договоренностей с «ЮТэйр» – организация в ближайшее время выделит 40 млн рублей для улучшения состояния аэропорта. Часть средств потратят на обновление взлетно-посадочной полосы, остальное – на аэровокзал и сооружения на аэродроме.

Аэропорт Усть-Кута является северным узлом связи. В прошлом году он обслужил 80 тысяч пассажиров, в 2023-м нарастит показатель до 100 тысяч. Сейчас в среднем в день отсюда совершается четыре вылета.

Вместе с тем зона особого контроля авиаузла рассчитана на комфортное пребывание только 50 человек. Взлетно-посадочную же полосу не ремонтировали с момента основания – более 50 лет.