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Большинство иркутян помнят своих первых наставников по работе

Аналитики SuperJob провели исследование и выяснили, помнят ли экономически активные жители Иркутска своих первых наставников: восемь человек из десяти ответили утвердительно. Более подробные результаты есть у SIA.RU.

«Чем лучше зарабатывают респонденты, тем чаще они помнят имена тех, кто обучал их и помогал адаптироваться: если среди опрошенных с доходом до 30 тысяч рублей такие воспоминания хранят 75%, то среди тех, чья зарплата превышает 80 тысяч рублей, – 83%», – пояснили исследователи.

Чаще других хранят такую информацию в памяти инженеры, программисты, бухгалтеры, врачи, HR-менеджеры, диспетчеры, администраторы, медсестры. Хуже – кладовщики, маркетологи и охранники.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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