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Задержан мэр одного из иркутских муниципалитетов из-за взяток на 5 млн рублей

Правоохранители задержали мэра Катангского района Иркутской области – он подозревается в получении взяток почти на 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следователей, в 2023 году чиновник получал деньги от бизнеса за предоставления преимуществ на аукционах, проводившихся на территории муниципалитета, а также за дальнейшее заключение договоров на поставки дизельного топлива.

В отношении мэра возбуждено дело по статье «Получение взяток в крупном и особо крупном размерах», которое сейчас расследуется. Вскоре будет решаться вопрос о мере пресечения. Выясняются другие возможные эпизоды преступной деятельности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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