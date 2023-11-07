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Задержан мэр Катангского района Иркутской области

Сергея Чонского подозревают в получении взяток в крупном размере.

Как рассказал губернатор Игорь Кобзев в телеграм-канале, по версии следствия, в 2023 году он получал от предпринимателей взятки за преимущество на аукционах в поставках дизельного топлива.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Для контроля ситуации направлены специалисты регионального министерства ЖКХ во главе с министром Анатолием Никитиным. На месте они будут работать с ресурсоснабжающими организациями. Все объекты жизнеобеспечения должны функционировать в штатном режиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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