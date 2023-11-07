80% иркутян помнят имена своих первых наставников по работе

Назвать имена своих первых наставников на работе чаще всего могут инженеры, дизайнеры, программисты и главные бухгалтеры. В числе самых «забывчивых» – кладовщики, маркетологи и охранники. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные иркутяне, имевшие наставников.

Большинство иркутян (80%) помнит, как звали первого наставника на работе.

Чем лучше зарабатывают респонденты, тем чаще они помнят имена тех, кто обучал их и помогал адаптироваться: если среди опрошенных с доходом до 30 тыс. руб. такие воспоминания хранят 75%, то среди тех, чья зарплата превышает 80 тыс. руб., – 83%.

Женщины чаще мужчин помнят первые шаги на работе и имя своего ментора (83% против 81%).

Среди представителей распространенных профессиональных групп самая лучшая память – у инженеров и дизайнеров: среди них имена своих первых наставников на работе помнят по 95%. Второе место занимают программисты и главные бухгалтеры (по 92%), третье – врачи (88%). В пятерку специалистов, которые лучше других помнят тех, кто ввел их в профессию, входят также HR-менеджеры, диспетчеры, администраторы (по 86%), бухгалтеры и медсестры (по 85%). Несколько хуже других своих первых менторов помнят кладовщики (назвать имя могут 64% из них), маркетологи (67%) и охранники (70%).