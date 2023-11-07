Последствия снегопада 6 ноября устраняют в Иркутске

Утром понедельника на улицы вышли 150 рабочих и 80 единиц техники. Об этом пишут в мэрии.

– Минувшей ночью проводили уборку на основных магистралях. За двое суток вывезено более 80 тонн снега. В настоящее время акцент делаем на расчистку тротуаров, остановок общественного транспорта, проводим противогололедную обработку. Ручным и механизированным способами убираем улицы Академическая, Лермонтова, Трактовая, Розы Люксембург, Култукская, Борцов Революции, центр города и другие участки. После снегопада приступим к разметанию проезжей части, – прокомментировал директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Еще более 30 человек и 7 единиц техники МУП «Служба эксплуатации мостов» поддерживают порядок на мостовых сооружениях и подходах к ним. В минувшие дни убирали снег на мостах в микрорайоне Солнечный, на улицах Урожайная, Боткина, Ольховая, Челябинская, на Иннокентьевском, Академическом и Глазковском мостах, на других объектах.

Также в соответствии с графиком проводят уборку общественных пространств, парков, скверов, бульваров. На работах задействованы более 110 представителей подрядных организаций МКУ «Городская среда» и 10 единиц техники.

В понедельник на уборку дворовых территорий во всех районах Иркутска вышли сотрудники управляющих организаций. Они прометают дорожки, выходы из подъездов, лестницы. После спада снегопада приступят к уборке снега.