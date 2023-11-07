Работники Приангарья хотят обсуждать с начальником увлечения, культуру и здоровье

В Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей из Сибири, в том числе Иркутской области, и выяснила, хотят ли сотрудники общаться со своими руководителями в нерабочее время, и что они хотели бы осудить.

Согласно данным опроса Службы исследований hh.ru, каждый четвертый работник из Иркутской области хотел бы общаться со своим прямым руководителем в нерабочее время (26%). Из них 23% объясняют это желание тем, что им нравится руководитель как личность, и они хотели бы узнать больше о нем, как о человеке, а еще 3% полагают, что, налаженный контакт с начальником поможет им пойти вверх по карьерной лестнице. Чаще всего желание общаться проявляют ИТ-специалисты (33%) и маркетологи (32%).

Еще 65% опрошенных не хотят коммуницировать с непосредственным руководителем больше, чем требуется, ссылаясь на то, что им достаточно общения в рабочее время (36%), и что нынешний шеф им не нравится (19%), а также – что им это просто неинтересно (10%). Среди таких преобладают работники из сферы образования (78%) и HR-специалисты (73%).

7% респондентов сообщили, что они уже итак общаются с руководителем в нерабочее время.

Среди тех, кто готов обсуждать с начальником нерабочие темы, чаще всего хотят поговорить с ним об увлечениях (87%), культуре (67%), здоровье (63%), политике (43%), личной жизни (33%), проблемах в семье (23%) и религии (22%).