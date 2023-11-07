Садовод из Усолья-Сибирского заплатит 140 тыс. за майнинг в сарае

Энергетикам в суде удалось доказать, что собственник приусадебного участка под Усольем полгода добывал криптовалюту в сарае. При осмотре участка сотрудники «Иркутскэнергосбыта» нашли постройку, на крыше которой установлена производственная вытяжка, и был слышен шум вентиляторов.

Проанализировав энергопотребление ответчика и садоводства в целом, энергетики пришли к выводу, что электроэнергия расходуется не на коммунально-бытовые нужды.

Потребление ответчика носило постоянный характер и не зависело от времени суток и отопительного периода, тогда как у остального населения СНТ в отопительный период расход электроэнергии возрастает и резкое падает в летний период. А снижение потребляемой мощности в декабре (в отопительный период) свидетельствует об отключении указанного оборудования.

Сначала Усольским городским судом, а затем и Иркутским областным судом исковые требования удовлетворены. Теперь собственник садового участка обязан компенсировать более 140 тысяч рублей в качестве перерасчета на коммерческий тариф.

Энергетики уже не раз напоминали, что техника для майнинга чрезвычайно энергоемкая, она не может быть безопасно присоединена к бытовым электросетям. Ее размещение и круглосуточная работа в частном секторе: многоквартирных и жилых домах, в садоводствах, гаражных кооперативах приводит к трагедиям. Бытовые сети не рассчитаны на круглосуточную промышленную нагрузку, из-за чего страдают соседи криптопредпринимателей: происходят аварийные отключения, скачки напряжения, может произойти короткое замыкание проводки. Поэтому важно следить за исправной работой оборудования, регулярно проверять и размещать технику только в тех местах, где эксплуатация будет корректной и не принесет неудобств другим.