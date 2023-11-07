На что смотрят работники при выборе работодателя?

Сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру и сервис автоматизации подбора и обработки резюме СберПодбор провели исследование и выяснили, на какие факторы кроме зарплаты обращают внимание россияне при выборе работодателя.

89% опрошенных отметили, что обращают внимание на льготы и другие преимущества, которые предлагает работодатель соискателям. Для 53% из них льготы – это не главное, а для 36% бенефиты могут повлиять на выбор работы. В 2022 году были похожие показатели. Доля тех, кому льготы были не так важны 53%, а 36% россиян отметили их необходимость при выборе работодателя.

При этом самым главным критерием выбора работодателя стал ДМС – за этот вариант ответа проголосовало 60% респондентов. Вторым по важности фактором стала компенсация затрат на транспорт – его отметили 52% участников опроса. На третьем месте – компенсация затрат на обучение (38%). Также важными критериями являются компенсация затрат на еду (34%) и связь (33%).

Интересно отметить, что в 2022 году в тройке лидеров были такие льготы: компенсация затрат на транспорт (50%), ДМС (47%) и компенсация затрат на еду (40%).

По 26% респондентов отметили скидки на продукцию компании и льготы на ипотеку. Компенсация затрат на спорт важна для 20% опрошенных, а для 19% – скидки на товары компаний-партнеров. Корпоративный детский сад предпочитают 8% россиян. 6% отметили другие преимущества, например, оплата проживания и отдыха.

Специалисты разных отраслей предпочитают разные льготы от компании. Так соискатели из сферы IT и телекома чаще всего обращают внимание на ДМС (75%), компенсацию затрат на обучение (47%) и связь (42%).

Специалисты из сферы медицины отмечали компенсацию затрат на транспорт (53%), ДМС (48%) и оплату обучения (48%).

Соискатели, которые работают в сфере общественного питания, выбирают компенсацию затрат на транспорт (55%), еду (50%) и обучение (50%).

В исследовании приняли участие более 3 500 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.