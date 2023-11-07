Продажи «вторички» упали до рекордных значений

В октябре они составили 34,5% от всех сделок, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

При этом активно растет доля сделок на рынке загородной недвижимости, за прошлый месяц она увеличилась с 18,7 до 22%, а доля сделок на первичном рынке снизилась с 46 до 43,5%.

«Снижение покупательской активности в сегменте вторичного жилья приведет к тому, что те, кто хотел улучшить жилищные условия, столкнутся с проблемами по продаже имеющегося у них жилья, конечно, это отразится на спросе, в том числе на новостройки, несмотря на сохраняющиеся льготные ипотечные программы», – рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Как ранее рассказали эксперты, в среднем по крупнейшим городам «первичка» дороже «вторички» на 13%. При анализе цен внутри отдельных городов проблема недостаточной выборки новостроек отпадает.

Для расчетов мы взяли 34 города с численностью населения от 500 тысяч человек. Аналогично были отобраны только те локации, где на сайте cian.ru размещено не менее 100 уникальных лотов и на первичном, и на вторичном рынках.

В октябре 2023 года только в 4 городах из 34 анализируемых «квадрат» на вторичном рынке дороже, чем на первичном – это Махачкала, Самара, Ставрополь и Севастополь. Разрыв в ценах составляет 10-19% – минимальный в Махачкале, максимальный в Севастополе.