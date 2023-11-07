Средние лимиты по кредиткам выросли до 106 тыс. рублей

В сравнении с показателями прошлого года он увеличился на 30%, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

Средний чек по кредитным картам по состоянию на конец сентября составил 106,2 тыс. рублей. Это на 29% больше, чем годом ранее (82 тыс. рублей), говорится в данных «Скоринг бюро». Размер лимитов остается выше отметки 100 тыс. с начала лета. До этого, для сравнения, в 2020–2021 годах, средний чек по продукту находился в диапазоне 60–70 тыс. с незначительным увеличением до 77–80 тыс. рублей.

В июле и августе число оформлений таких карт увеличивалось в диапазоне 3–9%, а в сентябре, наоборот, упало на 25%, добавил директор по продуктам и маркетингу БКИ «Скоринг бюро» Игорь Лисянский.

– Такой рост связан с наличием спроса со стороны потребителей, вслед за которым ряд основных игроков рынка карт изменил свою кредитную и лимитную политику для удовлетворения новых потребностей, – пояснил он.

Также Лисянский добавил: вероятно, спрос растет, поскольку людям приходится тратить больше из-за увеличившейся стоимости товаров и услуг. По официальным данным Минэка, по итогам 2022-го инфляция составила 11,9%, а в 2023-м она прогнозируется в 7,5%.

Ранее стало известно, что российские заемщики за последний год немного помолодели. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сильнее всего в структуре российских заемщиков выросла доля граждан моложе 30 лет.

Так, доля этой группы заемщиков увеличилась на 1,2 процентного пункта (п.п.) и достигла 16,6%. Небольшой рост был отмечен и в возрастном диапазоне граждан от 40 до 50 лет – на 0,6 п.п. (до 24,9%).

В то же время в исторически самой массовой группе заемщиков от 30 до 40 лет было отмечено снижение доли на 0,7 п.п. (до 28,7%). Также в структуре заемщиков несколько сократились и доли граждан старше 60 лет – на 0,7 п.п. (до 13,9%) и от 50 до 60 лет – на 0,4 п.п. (до 15,9%).