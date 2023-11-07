«Слата» начала производство новых видов хлеба и десертов

Сеть супермаркетов «Слата» производит ежедневного более 10 тонн готовой продукции, из них шесть тонн – это хлебобулочные изделия. При этом компания старается гибко подходить к потребностям покупателей и вводит новинки. Так, этой осенью в продаже появились новые виды хлеба на натуральной закваске, а также десерты, которые сразу стали лидерами продаж. В чем особенность производства новых видов продукции, на какую целевую аудиторию они рассчитаны, рассказала руководить собственного производства «Слата» Кристина Голубева.

Сколько видов хлебов представлено в супермаркетах «Слата»?

– Сейчас мы производим около 30 видов хлебов, самыми популярными являются традиционные белый, пшеничный, «Литовский». В октябре у нас появились новинки на натуральных заквасках, так называемые бездрожжевые хлебы. Это хлеб «Дарницкий», «Деревенский», «Фермерский» и «Цельнозерновой».

А почему именно бездрожжевые? Был запрос на такой продукт?

– Перед запуском мы изучали рынок хлебов в Иркутске и выяснили, что именно хлебы на натуральной закваске сейчас востребованы и любимы у нашего покупателя. Ни для кого не секрет, что у покупателей есть живой интерес к экологичным товарам, многие изучают состав, им важно то, что они едят. Мы как формат супермаркета обязаны изучать потребности и пожелания нашего покупателя. Как когда-то мы пошли в производство доступного и вкусного фастфуда, так и сейчас нам было важно предложить крафтовые хлебы собственного производства. Покупатель хочет домашний хлеб, устал от формового и однообразного. И мы решили ответить на этот запрос.

А цены на домашний хлеб не «кусаются»?

– Они весьма комфортные. Булка «Дарницкого» стоит 49,99 рубля, а «Цельнозернового» – 79,99. Относительно рынка цена одна из самых низких. И это только начало. Мы учимся, тестируем, изучаем обратную связь от покупателей и готовы развиваться в данном направлении.

В чем особенность производства такого хлеба?

– В производстве таких хлебов много ручного труда. Он формуется нашими пекарями вручную на печных листах, а не выпекается в хлебных формах. Большое внимание уделяется производству цельнозернового хлеба. Его тесто сложное, с ручным замесом, но готовый продукт того стоит. Хлеб получается насыщенным по вкусу, богатый клетчаткой, полезный и это просто находка для тех, кто заботится о здоровье и осознанно подходит к выбору продуктов.

Мы слышали, что новым хлебами вы не ограничились. И у вас в сети появились новые десерты.

– Да, в октябре в супермаркетах «Слата» появились сладкие новинки – это пирожные «Пчелка» и «Карамельное» в стаканчике 125 граммов. Здесь мы тоже следовали пожеланиям покупателей. Во-первых, не все готовы покупать большой объем торта. Во-вторых, есть запрос на умеренную сладость, чтобы пирожное не было приторным. В-третьих, это удобно: маленький стаканчик с ложечкой позволяет порадовать себя в любой момент и при этом не перебрать в калориях.

Как покупатели оценили ваше предложение?

– За три недели продаж эти пирожные попробовали уже более 10 тысяч покупателей. Мы получали много положительных отзывов и с 1 ноября добавили на полки супермаркетов третий вид пирожного – «Красный бархат». Он является лидером продаж среди тортов.

А для тех, кто любит классические вкусы и готов окунуться во «вкус детства», мы возобновили производство торта на традиционном рецепте черемухового бисквита. В продаже он представлен в виде полоски. В нашем торте натуральная, настоящая черемуховая мука, которая слегка хрустит. Для нас, сибиряков, это любимый вкус. В октябре ему отдали предпочтение около двух тысяч покупателей – и через неделю торт попал в лидеры продаж.