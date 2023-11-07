iPhone лидирует по продажам в рублях

Компания официально ушла из страны. Об этом сообщают «Известия».

iPhone по-прежнему лидер российского рынка по продажам в денежном выражении, рассказали «Известиям» в МТС. С января по сентябрь доля выручки за продукцию американской компании осталась на уровне аналогичного периода 2022 года – 33%, сообщили в пресс-службе оператора.

Лидировала Apple по продажам смартфонов в деньгах и в отдельно взятом III квартале 2023 года. «Доля американского бренда в денежном выражении укрепилась на пять процентных пунктов и составила 29% рынка всех смартфонов», – отмечено в материалах оператора. На второе место МТС ставит китайскую Xiaomi с долей в 22%, на третьем – Samsung с долей 17%.

За первые девять месяцев этого года на iPhone пришлось почти 40% смартфонов в российских интернет-магазинах в денежном выражении, это следует из отчета компании – партнера нескольких производителей электроники. По этому показателю Apple, несмотря на прекращение официальных продаж в России, осталась рекордсменом рынка: в деньгах ее доля по сравнению с январем–сентябрем 2022 года сократилась всего на 2 п.п., то есть практически не изменилась.

Ранее стало известно, что иркутяне продали на Авито на 15% больше новых смартфонов, чем в прошлом квартале. В III квартале 2023 года продажи новых смартфонов на Авито в Иркутске продолжили расти – на 15% за квартал. Об этом сообщают в пресс-службе сервиса.

В топ-5 брендов по доле продаж на платформе в России вошли: Apple – 55%, Samsung – 14%, Xiaomi – 13%, Honor – 4%, realme – 2%. При этом яркую динамику показывают бренды из Поднебесной: Infinix (рост продаж в семь раз год к году), Tecno (в четыре раза) и realme (+70%).

Тренд III квартала – снижение цен на смартфоны китайских брендов на платформе в Иркутске: так, Honor стали доступнее на 21%, Infinix – на 12%.

Новый iPhone на Авито в Иркутске приобретают в среднем за 50 700 рублей, Samsung – за 38 400 рублей, Xiaomi – за 19 200 рублей. Гаджеты «с пробегом» этих брендов обойдутся в среднем в 32 000 (Apple), 15 300 (Samsung) и 10 000 (Xiaomi) рублей соответственно.