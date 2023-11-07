DHL повысила цены на доставку в России на 35%

Хоть компания сократила деятельность в стране, ее доля остается значительной на трансграничном направлении. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо, направленное клиентам компании.

«За последние годы мир столкнулся с беспрецедентными вызовами, потребовавшими существенно перестроить логистические цепочки. Все это оказывает существенное влияние на себестоимость наших услуг», – отмечается в письме.

Исходя из опубликованного прейскуранта на сайте перевозчика, расценки за доставку по странам в расчете за 1 кг груза остались такими же, как раньше, но стоимость сопутствующих услуг выросла. Например, надбавка за нестандартные габариты груза выросла на 37%, до 4,8 тыс. руб. за одно место. Транспортировка литиевых батарей (могут перевозиться только в грузовых самолетах) – на 72%, до 2 тыс. руб., доставка в страны повышенного риска – на 64,6%, до 2,88 тыс. руб.

Ранее стало известно, что аренда складов подорожала с начала года более чем на 30%. Только за последние три месяца ставка аренды увеличилась на 20%. Уровень вакантности составил порядка 0,4%.

По данным аналитиков Ricci, в III квартале 2023 г. средневзвешенные ставки на качественные склады Московского региона достигли уровня 7 500 рублей за кв. м в год без учета НДС и OPEX. Высокий спрос покупателей и арендаторов на качественные складские помещения и низкий объем свободных площадей исключают возможность дисконта.

Период экспонирования составляет не более одного месяца, и то, только благодаря времени, которое требуется для согласования деталей договора. За последние 3 месяца ставка аренды увеличилась на 20%, а с начала января 2023 года рост составил уже более 30%.