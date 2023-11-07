Сдан в эксплуатацию участок дороги Баяндай – Нагалык в Баяндаевском районе Иркутской области

Его вели в течение двух лет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. На эти цели из областного и регионального бюджетов было выделено 560 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Дорога Баяндай – Нагалык ведет к известному туристическому месту – санаторию Нагалык. Сюда со всей области и других регионов приезжают люди из-за уникальной лечебной грязи. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» мы в этом году отремонтировали несколько дорог, которые ведут в туристические места, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На участке с 0 по 15 километр специалисты выровняли дорогу, установили шесть водопропускных труб, лотки для отвода воды с проезжей части, укрепили кюветы, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, нанесли дорожную разметку, установили знаки, сигнальные столбики, барьерное и пешеходное ограждение. Вдоль дороги на территории населённых пунктов смонтированы опоры наружного освещения, сделаны тротуары общей протяженностью более трех километров.

– Ранее на этом участке автодороги было грунтовое покрытие, лишь частично асфальт. Сейчас заасфальтированы все 15 километров пути. Так как дорога проходит по территории двух населённых пунктов – поселка Баяндай и села Нагалык, особое внимание уделено безопасности пешеходов, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.