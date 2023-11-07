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В Иркутске прошел IX Межрегиональный волейбольный турнир среди мужских команд «Кубок ИНК»

В Иркутске завершился IX Межрегиональный волейбольный турнир среди мужских команд «Кубок Иркутской нефтяной компании», соревнования проходили с 4 по 6 ноября.

В финале в «золотой play-off» вошли команды из Томска, Норильска, Зеленогорска и Иркутска. Первое место заняла команда волейбольного клуба «Металлург» («Норникель»), второе — «Газпром трансгаз Томск». Замкнула тройку лидеров команда ИНК.

Всего в соревнованиях принимали участие семь сильнейших корпоративных команд Сибири. Помимо победителей, это волейбольный клуб «Старт» (Зеленогорск, Красноярский край), «Верхнечонскнефтегаз» (Иркутск), команда Бурятского государственного университета имени Доржи Базарова, сборная «Нефть-РН» (Красноярск).

Запись игр «золотого play-off» IX межрегионального волейбольного турнира среди мужских команд «Кубок Иркутской нефтяной компании» доступна во ВКонтакте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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