Объем купленных офисов достиг рекордного показателя за семь лет

По итогам девяти месяцев 2023 г. объем сделок купли-продажи офисной недвижимости достиг 371,5 тыс. кв. м, что составляет 37% от общего объема. Это превосходит годовые показатели 2017-2022 гг.

Аналитики Ricci отмечают, что наибольшая доля сделок по купле-продаже была сформирована во II квартале – 51% (188,7 тыс. кв. м). В III квартале было куплено 125,5 тыс. кв. м – 34% от общего объема спроса. Ранее рекорд значения наблюдался в 2016 году, когда он составлял порядка 548,6 тыс. кв. м.

Доля сделок купли-продажи в зданиях класса А по итогам девяти месяцев 2023 года составила 64%, а на объекты В+ и В-класса пришлось 27% и 9% соответственно. Средневзвешенная цена квадратного метра в объектах А-класса составила 350 тыс. рублей, на В+ и В пришлось по 270, 8 и 223,3 тыс. рублей без учета НДС.

По итогам первых девяти месяцев 2023 г. на офисном рынке был реализован пиковый объем площадей – порядка 997,2 тыс. кв. м, что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода 2022 г. (425,8 тыс. кв. м) и на 40% рекордного значения в 2016 г. (714,2 тыс. кв. м).

В III кв. 2023 г. объем новых реализованных сделок составил 401,2 тыс. кв. м, что более чем в 2,5 раза больше показателя III кв. 2022 г. (152,4 тыс. кв. м). Основной объем площадей был реализован в бизнес-центрах класса А – порядка 597,1 тыс. кв. м или 60%. На объекты В+ класса пришлось лишь 27% или 270,6 тыс. кв. м.

«Тенденция увеличения доли сделок купли-продажи в общем объеме спроса связана с избытком капитала на рынке, усиливающимися инфляционными ожиданиями и желанием компаний сохранить капитал, инвестировав его в основные средства в виде офисной недвижимости. Дополнительно мы наблюдали ряд сделок, когда компании-резиденты выкупали офисное пространство, которое ранее они занимали в качестве арендаторов, что подтверждает наше наблюдение выше. В связи с последним повышением ключевой ставки до 15%, мы можем предположить уменьшение количества сделок купли-продажи в первую очередь частными инвесторами в связи с наличием альтернативных более доходных инструментов инвестирования. Высокая ключевая ставка также окажет влияние и на количество сделок со стороны корпоративного сектора, так как нередко именно заемные средства выступают источником финансирования такого рода сделок. Эта тенденция может иметь краткосрочный характер в случае смены монетарной политики ЦБ с начала следующего года», – Дмитрий Антонов, директор отдела продаж и приобретений Ricci | Офисы.