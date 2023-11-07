Куда смотрят российские покупатели недвижимости в 2023 году?

В 2023 году российский спрос на рынках зарубежной недвижимости продолжает претерпевать изменения. Эксперт рынка Борис Борискин, делился своими наблюдениями и анализом текущего положения в этой сфере.

«В 2023 году российские инвесторы продолжают активно осваивать мировой рынок недвижимости, демонстрируя высокую адаптивность и реагирование на изменяющиеся рыночные условия. За последние полтора года Дубай стал одним из ключевых направлений для российских инвесторов в сфере недвижимости, причём это направление стоит в одном ряду с такими мировыми гигантами, как Сингапур и Майами», – Борис Борискин, генеральный директор компании Skolkovo Realty.

Если говорить про причины популярности то, прежде всего, Дубай демонстрирует стабильный рост стоимости недвижимости, что гарантирует высокую доходность инвестициям. При этом несмотря на рост цен, рынок ОАЭ устойчиво удерживается вдалеке от формирования «мыльного пузыря» на рынке ипотеки.

Однако это не единственное преимущество рынка недвижимости Дубая. Отдельно стоит отметить высокую доходность от сдачи объектов в аренду. В сравнении с другими мировыми столицами показатель окупаемости впечатляет. Например, в европейских столицах окупаемость превышает отметку в 30 лет, тогда как в Дубае этот срок составляет вдвое меньше.

Сегодня Дубай, наряду с таким популярным направлением, как Пхукет, выделяется на фоне других регионов как одно из наиболее привлекательных и доходных направлений для инвестирования в недвижимость.

На рынке недвижимости Турции в сентябре 2,9 тыс. объектов недвижимости были приобретены иностранцами. При этом около 30% иностранных сделок пришлось на россиян. Несмотря на такой процент, количество российских сделок снижается на протяжении всего этого года. Так, например, если в январе было 1,5 тыс. российских сделок, то к сентябрю число операций снизилось в два раза, до 733.

Сейчас сложно говорить, что турецкий рынок жилья остаётся таким же интересным для россиян как год и тем более два года назад. Сейчас это первое направление, куда заглянет российский покупатель, а дальше, если найдёт ничего подходящего будет искать дальше.

Среди наиболее популярных направлений для покупки жилья выделяются привычные лидеры, такие как ОАЭ и Турция, а также Кипр, Таиланд, Карибы и Вануату. Эти страны предлагают комфортные условия для жизни, инвестирования и отдыха, что, безусловно, привлекает российских покупателей.

Тем временем Португалия и Черногория, когда-то популярные среди россиян, теряют свою актуальность. Причина в высоких ценах на недвижимость, что делает инвестирование в этих странах менее привлекательным.

Необходимо также обратить внимание на ряд европейских стран, таких как Сербия, Албания, Румыния, Северная Македония и Босния и Герцеговина. Здесь россияне находят привлекательные предложения по соотношению цена – качество.

Нельзя упустить из вида и Северный Кипр. Регион последнее время пользуется особенной популярностью среди российских покупателей, объединяя комфортное месторасположение, доступные цены и множество других преимуществ.