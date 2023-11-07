Иркутяне предпочитают книги читать, а не слушать

Cервис по поиску работы SuperJob узнал, книги какого формата предпочитают иркутяне, каких авторов и какие жанры выбирают чаще. В опросе приняли участие экономически активные граждане.

77% иркутян предпочитают книги читать, а не слушать. Аудиокниги выбирают 15% респондентов.

Отечественных авторов горожане предпочитают чуть чаще, чем зарубежных: 37% против 30% соответственно. Каждый третий затруднился с ответом, считая, что главное в книге не это.

Самый популярный жанр книг у горожан – фэнтези, его любят 37% опрошенных. Второе место делят детективы и научно-популярная литература (по 26%). На третьем месте – классика (22%). В топ-5 – исторические романы (20%) и книги о приключениях (15%). Литература по психологии нравится 14%. Деловую литературу предпочитают 11%. Триллеры любят 10%. Философскую, религиозную, эзотерическую литературу выбирают 7% опрошенных, любовные романы – 5%, нон-фикшн – 3%.

Женщины любят сам процесс чтения больше мужчин (81 и 73% соответственно). Мужчины чаще женщин отдают предпочтение фэнтези, научпопу и бизнес-литературе. Женщины же чаще читают детективы, классику, литературу по психологии и любовные романы.

Среди респондентов до 34 лет больше всего поклонников зарубежных авторов (52%), среди опрошенных старше 45 лет – российских (47%). Те, кто моложе, больше любят фэнтези, научпоп, триллеры и психологическую литературу. Зрелые горожане чаще читают исторические и приключенческие романы.

Респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц предпочитают профлитературу и научпоп чаще тех, кто зарабатывает меньше.